Apresentador que chamou Ludmilla de "macaca" é demitido

A Record demitiu o apresentador Marcão do Povo, que chamou a cantora Ludmilla de "macaca" durante o programa Balanço Geral DF. A informação foi passada pela própria emissora nesta quarta-feira, 18.

A emissora também enviou um comunicado oficial repudiando a atitude do apresentador. "A Record TV vem a público lamentar os transtornos causados à cantora Ludmilla, sua família e seus fãs motivados por um comentário feito pelo apresentador Marcão no Balanço Geral DF. A emissora repudia qualquer ato dessa natureza e afirma que este tipo de conduta não está na linha editorial de nosso jornalismo. Por este motivo, a Record TV Brasília optou por rescindir o contrato do apresentador".

"Pobre e macaca"

O apresentador falava a respeito de uma notícia sobre Ludmilla supostamente ter combinado com o garçom de um restaurante carioca para que ele mentisse que ela estava gripada para evitar que os fãs se aproximassem para tirar fotos. "É uma coisa que não dá para entender. Era pobre e macaca. Mas pobre, pobre mesmo", disse Marcão.

A cantora Ludmilla disse que vai processar o apresentador."Infelizmente, ainda existem pessoas que não compreendem que a discriminação racial é crime e alguns, ainda usam o espaço na mídia para noticiar mentiras ao meu respeito, ofender, menosprezar e propagar todo o seu ódio. Não deixaremos impune tais atos, trata se de um desrespeito absurdo, vergonhoso", escreveu.

