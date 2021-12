Apresentador é criticado após comentário ofensivo contra Pabllo Vittar

Pabllo Vittar virou novamente alvo de críticas na internet. Desta vez, a artista foi ofendida pelo apresentador esportivo José Ilan, do canal fechado Fox Sport. Ele publicou uma foto no Twitter de uma lata de Coca-Cola em que a cantora aparece e comentou: "Saudades Coca com rato". Minutos depois, os seguidores lotaram o feed dele com comentários e criticaram a postura do jornalista.

"Saudades jornalismo esportivo sem ratos como o Jose Ilan", ironizou um seguidor. "O @FoxSportsBrasil já demitiu o mau caráter do @joseilan?", questionou outro. "Menosprezar um cantor que você não goste comparando com um rato dentro do refrigerante é repugnante. Guarda pra vc esse tipo de comentário. Além de um jornalista ruim, mostra que é preconceituoso e zero empatia", disparou mais um internauta.

Após a enxurrada de críticas, Ilan fez uma outra publicação pedindo desculpas aos seguidores e declarou que "não tinha a intenção de ofender ninguém".

"Pessoal, fiz um post ontem aqui pelo qual gostaria de me desculpar. Meu objetivo era apenas, por gosto musical, criticar um cantor. Já critiquei (ou elogiei) muitos outros aqui, assim como atletas e técnicos. Mas se o post ofendeu a um número considerável de pessoas, é sinal de que me comuniquei mal, escrevi algo de mau gosto. Não tive, em momento NENHUM, intenção de desrespeitar pessoas. Reconheço meu erro e peço desculpas por ter ofendido a quem quer que seja", declarou ele, que não excluiu a postagem anterior.

Até o momento, Pabllo – que estará em Salvador nesta quinta, 28, para uma apresentação no Festival da Virada – não fez comentários sobre o caso.

José Ilan não apagou o tuite homofóbico contra Pabllo Vittar, tuitou dizendo que foi mal interpretado e pede desculpas se ofendeu alguém, sem assumir a merda que fez. Claramente um pedido de desculpas a mando do patrão, pra dizer que o fez e tentar enterrar a historia e só. — William De Lucca ☭ (@delucca) 27 de dezembro de 2017

O comentário que o José Ilan fez pode ter sido movido por uma questão de gosto musical, mas, sem dúvidas, apresentou um teor preconceituoso. Comparar a IMAGEM de um artista a um RATO não é simples questão de preferência; isso é ódio gratuito. — biel (@gpneira) 27 de dezembro de 2017

OFENSA NÃO É OPINIÃO, um jornalista escrevendo esse tipo de coisa é o cúmulo, ele não gostar da Pabllo não o dá direito de desrespeitá-la, isso não é dar opinião, isso é menosprezar o próximo, melhore @joseilan https://t.co/ACHEQPO0D6 — bea (@beaptx) 27 de dezembro de 2017

