Apresentador brinca com gafe no Miss Universo

O comediante norte-americano Steve Harvey, que cometeu a gafe do ano, ao errar o nome da candidata eleita no Miss Universo, no último fim de semana, brincou com a situação nesta sexta-feira, 25, em seu perfil oficial no Instagram.

Steve publicou uma foto sua, fumando um charuto, para desejar Feliz Natal aos seus seguidores, mas na legenda, escreveu: "Feliz Páscoa para todos vocês!".

Os internautas aprovaram a postagem e entraram na brincadeira. "O mundo ainda está rindo de você!", escreveu um seguidor. "E o vencedor é ...", lembrou outro. "Feliz Natal Steve!", desejou um terceiro.

Confira a publicação!

Merry Easter y'all ! 🎄 Uma foto publicada por Steve Harvey (@iamsteveharveytv) em Dez 25, 2015 às 9:38 PST

