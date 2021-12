Após usar look 'homenageando escravos' em festa, blogueira é acusada de racismo

Ocorreu nesta quinta-feira, dia 1º, em São Paulo, o tradicional baile de carnaval da revista "Vogue", que reúne os maiores fashionistas do País. Na ocasião, todos estavam usando trajes de gala com toques carnavalescos. Esse ano, o tema foi "Divino, Maravilhoso" e convocava os convidados a fazerem uma homenagem ao Brasil.

Entre os presentes, a youtuber Tata Estaniecki foi criticada por seu look, que tinha um acessório no rosto "em homenagem aos escravos", segundo ela. Internautas afirmaram que a escolha da blogueira foi racista e que ela estava homenageando uma forma de tortura - o adorno lembrava uma espécie de máscara que envolvia a cabeça de escravos.

Em um vídeo publicado no Instagram Stories, que foi apagado, Tata se desculpou pelo look. "Estou vendo alguns comentários nas minhas fotos, nunca quis ofender ninguém, peço desculpas se interpretaram por esse lado", disse. Todo o conteúdo do Baile da Vogue foi apagado de seu Instagram.

A reação foi forte nas redes sociais: "quando um branco usa uma fantasia pra homenagear a escravidão em um baile cujo o tema é "maravilhas do Brasil" ele não tá homenageando os escravos, tá homenageando o racismo, tá rindo em cima do sofrimento dos seres humanos que foram tratados como sujos", disse uma usuária do Twitter.

“peço desculpas SE interpretaram por esse lado” NAO TEM SE. Porra. Não vem com desculpa lixo querendo colocar o peso de se sentir oprimido no colo de quem você ofendeu. Você além de racista é burra? Cacete eu to muito pistola com essa mina!!!! pic.twitter.com/hECnsa5EWG — jessica 👽🌹 (@jazzbfr) 2 de fevereiro de 2018

