Após superar câncer, Elba Ramalho pretende ficar solteira

A cantora Elba Ramalho, de 64 anos, pretende permanecer como está desde 2010: solteira.

"Não pretendo começar outra história. Dei meu coração a mim mesma, estou inteira como nunca estive antes. É uma plenitude que não sabia que existia", disse ela durante entrevista à Revista Gol.

Após superar um câncer de mama há quatro anos, Elba terminou seu último relacionamento, com o músico Cezinha, de forma conturbada. A partir daí, passou a dedicar as atenções a si própria.

"Estava perdida. A doença, no fim das contas, foi uma bênção. Estava num relacionamento do qual não conseguia sair, que me fazia mal. Estava aprisionada, emocionalmente abalada. E o câncer fez com que eu me reencontrasse. Tirei os melhores proveitos da doença. Saí da relação, caí de novo na minha trilha", revelou.

