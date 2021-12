Após ser xingado, Caco Ciocler demite funcionária pelas redes sociais

Conhecido por papéis em novelas da globo, o ator Caco Ciocler movimentou as redes sociais após demitir uma suposta produtora pelas redes sociais. A mulher, identificada apenas como "Renata", teria chamado o artista de "macho nojento" em seu perfil (@karjennerbaiana).

"Sem acreditar que, em vez de estar na baladinha e/ou festinha junina, eu tô aqui transcrevendo a p***a do filme do Caco Ciocler. Um macho nojento desse. Olha, a vida é um saco", escreveu a jovem na postagem.

Pouco tempo depois, Caco retweetou dizendo:

Rê (nata) vai pra balada! Não vale a pena trabalhar para assim, contra a vontade! É estranho vc aceitar trabalhar para macho nojento. Depõe contra tua integridade. Pode deixar, vou pedir para o meu produtor procurar outra pessoa. Vai se divertir. Obrigado — caco ciocler (@CCiocler) June 8, 2019

Tanto a postagem quanto o perfil da mulher já foram deletados do Twitter. No entanto, o comentário de Caco ainda está disponível.

O post viralizou na web e ficou entre os mais comentados e compartilhados por seguidores. "Precisando de alguém pra por no lugar, tô bem aqui!", escreveu uma fã. O Portal A TARDE não conseguiu contato com a assessoria do artista.

Mulher apagou o post após repercussão

