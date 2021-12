Após ser traída capixaba se vinga com ensaio fotográfico

A professora capixaba Josi Manhães foi traída dois meses após o casamento. Em vez de chorar as lamúrias, ela resolveu fazer um ensaio fotográfico para comemorar a separação.

Josi também escreveu uma mensagem agradecendo por ter sido despertada do engano. "Carta para o amor que acabou! Obrigada por ter sido apenas por dois meses meu engano. Obrigada por não usufruir mais do meu sorriso, do meu corpo, da minha companhia, da minha alma, de tudo que com total sinceridade te entreguei. Obrigada por ter me feito acreditar em contos de fadas pelo menos ‘uma vez’ na vida. Obrigada por tirar de mim qualquer ilusão que me fizesse crer em um homem, um amigo, um parceiro, um cristão. Obrigada por não permanecer! Obrigada por me deixar mais forte, sem ilusões. Mesmo que eu diga que vou ti esquecer, é mentira! Porque a mulher que me tornei é resultado da sua traição, e mesmo que por um segundo eu quiser acreditar de novo... vou lembrar sempre do que você, meu melhor amigo, parceiro, cristão, foi capaz de fazer comigo!”, escreveu, Josi, em uma rede social.

Após a publicação na rede social, vários internautas elogiaram a atitude da professora.

adblock ativo