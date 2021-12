Após ser chamada de chata, Sônia Abrão alfineta Boninho

O clima esquentou entre Sônia Abrão e Boninho. A apresentadora do "A Tarde é Sua" (Rede TV), não deixou barato a alfinetada do diretor do "Big Brother Brasil" (Globo), após ele ter chamado ela de "chata".

No seu programa da última terça-feira, 8, a apresentadora respondeu: "Eu gostaria de falar, Boninho, que de apresentadora chata você entende. Você tem uma na sua casa", disse Sônia, se referindo a Ana Furtado, esposa do diretor, que apresenta o 'É de Casa" (Globo).

A alfinetada de Boninho veio em uma entrevista que ele deu para o CQC, exibido nesta última segunda-feira, 7.

Na entrevista, Boninho confessa que assiste ao programa da jornalista e brinca: "Sim, eu assisto 'A Tarde é Sua'. Tem aquela mulher mulher chata falando pra c... ".

