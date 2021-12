Após recusa, Taís Araújo compra doce de abóbora para Ana Maria Braga

Após recusar o nhoque de abóbora feito por Ana Maria Braga na edição do programa "Mais Você" (TV Globo) desta segunda-feira, 15, a atriz Taís Araújo resolveu presentear a apresentadora com doces preparados com o mesmo legume, além de um recado fofo e brigadeiros para equipe.

"Ana, passei na padaria e comprei todos os brigadeiros e doces de abóbora para você e sua incrível equipe. Pode me chamar pros brigadeiros, já o doce de abóbora, deixa pra quem gosta, né? Beijos, Taís”, escreveu a atriz no bilhete.

Ana Maria chegou a compartilhar em sua conta do Instagram uma foto do mimo. "Bom dia! Vê se eu mereço uma fofura dessa. Um beijo Taís. A equipe e eu agradecemos demais", disse a apresentadora.

Bom dia! Vê se eu mereço uma fofura dessa. Um beijo @taisdeverdade A equipe e eu agradecemos demais #taisaraujo #docedeabobora 🎃 Uma publicação compartilhada por Ana Maria Braga (@anamaria16) em Mai 16, 2017 às 5:00 PDT

