Após polêmicas, MC Diguinho lança clipe com a versão light de ‘Surubinha de leve’

Mesmo com as críticas que vem recebendo por causa da música “Surubinha de leve”, que, segundo alguns internautas, faz apologia ao estupro, o funkeiro MC Diguinho não desistiu do single. Ele decidiu refazer a letra e colocá-la em uma versão mais “light”. O novo clipe foi lançado na noite desta quinta-feira, 18, no YouTube e já atinge a marca de 870 mil visualizações.

No lugar de "convoca as p*tas" e "filhas da p*ta", entra "convoca as tchucas" e "minas maluca". O verso "Depois taca a p*ca e abandona na rua" passa a ser: "Taca e fica, mas não abandona na rua".

Conforme o colunista Leo Dias, do jornal "O Dia", a mudança foi uma tentativa de amenizar a situação de MC Diguinho, já que os contratantes estão desistindo de chamar o funkeiro por conta da repercussão negativa.

Confira a nova letra na íntegra:

"Pega a visão pega a visão / Pega a visão Pega a visão / Quele pique oh / E o Selminho que tá mandando anda chama / E o Diguinho que tá mandando anda chama / Pode vim sem dinheiro mas trás uma malandra / Pode vim sem dinheiro mas trás uma malandra

Ai. Brota e convoca as tchucas / Brota e convoca as tchucas / Mas tardes tem fervo hoje vai rolar suruba / So uma Surubinha de leve / Surubinha de leve com essas minas malucas / Taca bebida depois taca e fica / Mas não abandona na rua.

O ritmo do Diguinho é esse aqui oh / Pega a visão Pega a visão / O ritmo do Selminho é esse aqui oh / Quele pique oh

Só uma Surubinha de leve / Surubinha de leve com essas minas malucas / Taca bebida depois taca e fica / Mas não abandona na rua"

