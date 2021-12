Após polêmicas, Ferrugem se defende nas redes sociais

O cantor Ferrugem se pronunciou nesta terça-feira, 25, por meio de seu perfil nas redes sociais para se defender sobre polêmicas ocorridas em shows no interior da Bahia durante o São João. O pagodeiro está em turnê no estado desde o último dia 22.

No primeiro evento, o Forró do Bosque, realizado em Cruz das Almas, no domingo, 23, Ferrugem abandonou o palco sem dar uma satisfação ao público. Segundo o artista, desde de sua chegada na cidades, a produção da festa apresentou algumas falhas nas exigências contratuais.

"Acho que quem deveria se explicar são as pessoas que ocasionaram essas situações [...] Quando cheguei lá (no Forró do Bosque), fiquei sabendo que os contratantes não cumpriram com as exigências de equipamento, mas minha equipe se virou para que a apresentação ocorresse", defendeu.

Para ele, mesmo com as diversas situações que ocorreram na pré-produção, os maiores problemas aconteceram durante a sua apresentação. "Com uns 20 minutos de show, começou uma briga generalizada na frente do palco onde atingiram pessoas que estavam alí apenas para curtir e isso 'me matou'", lamentou.

Sobre o abandono do palco, Ferrugem listou algumas posturas adotadas pela equipe de segurança do evento que não o agradaram. Eentre elas, uma agressão e um momento em que um dos funcionários do evento foi flagrado beijando uma moça da plateia. Essa última, filmada pela equipe do artista e exposta por meio dos stories do Instagram. No entanto, o estopim teria ocorrido quando um copo foi jogado na direção do cantor.

"No momento do tumulto, eu vi um dos caras bater na própria mulher. A gente parou o show e esperou a briga terminar. A equipe de segurança, por sua vez, deixou os dois caras que estavam envolvidos na confusão no evento ainda, na frente do palco. Além disso, eu tenho vídeo de segurança beijando da boca e, para finalizar, jogaram um copo com alguma coisa, isso foi a gota d'água", completou.

Na publicação, Ferrugem reiterou a falta de comprometimento dos envolvidos na confusão e garantiu que conversou com a produção do Forró do Bosque após ele ter deixado a apresentação.

"Não tenho que ficar discutindo com adulto. Quem não sabe se comportar, não merece estar no meu show. Sou ser humano, por isso eu deixei o local. Fui para o camarim e conversei com os contratantes e nos entendemos. Eles mesmos admitiram que não ofereceram a estrutura devida para a apresentação. Inclusive, haviam quatro músicos da minha banda que não tinham nem fone para poder usar, porque os equipamentos não funcionavam", informou.

Em nota, o Forró do Bosque se posicionou sobre as acusações realizadas pelo pagodeiro e afirmou que houve um descumprimento do contrato. Por fim, a produção do evento deixou implícito que poderá mover uma ação na Justiça contra o artista.

"O Forró do Bosque não aceita as alegações atribuídas ao contratante pela Assessoria Jurídica do Cantor Ferrugem e tomará todas as medidas pertinentes ao ocorrido", escreveu o contratante.

Forró do Sfrega

Se engana quem pensa que os problemas pararam por aí. No dia seguinte, segunda, 24, o artista se apresentou no Forró do Sfrega, em Senhor do Bonfim. Durante a atração, Ferrugem foi filmado pisando intencionalmente na mão de um fã que estava na plateia. O vídeo circulou na internet e gerou uma repercussão negativa para o cantor.

Ainda por meio de suas redes sociais, ele fez questão de contar sua versão sobre o ocorrido. "O pisão na mão do rapaz foi para me defender. Ele estava o tempo inteiro socando meu pé e cravando a unha entre minha calça e minha meia, era ele e mais outro cara. Eu pisei mesmo. O que vocês do outro lado fariam?", finalizou.

