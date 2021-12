Após polêmicas, Fernanda Gentil posta 1ª foto com a namorada

Depois que revelou o relacionamento com a jornalista gaúcha Priscila Montandon, a apresentadora do “Esporte Espetacular” (Globo), Fernanda Gentil, decidiu deixar as críticas de lado e viver a vida. Na madrugada desta terça-feira, 18, Fernanda usou sua conta no Instagram para postar a primeira foto com a namorada.

“Em alguma ruela linda grega”, escreveu ela na legenda, relembrando uma viagem que fez para a Grécia com a jornalista.

Nos comentários da foto, alguns seguidores da apresentadora aproveitaram a oportunidade para mostrar apoio ao relacionamento. “Toda loira tem sua morena”, escreveu uma internauta. Outra afirmou que as duas são “lindas! Muita luz para vocês”. “Paz, harmonia, felicidade e cumplicidade pra vcs!”, desejou outra seguidora.

Fernanda Gentil assumiu namoro com Priscila Montandon em setembro deste ano. Depois disso, ela foi alvo de homofóbicos e recebeu muitas críticas. A apresentadora chegou a rebater alguns de seus seguidores.

#tbt mesmo sendo segunda em alguma ruela linda grega ❤. Uma foto publicada por Fernanda Gentil - Oficial (@gentilfernanda) em Out 17, 2016 às 6:29 PDT

