Após polêmicas com o último relacionamento, Arthur Aguiar pede perdão a sua família

O ator Arthur Aguiar, após ter o fim de relacionamento conturbado com a ex-mulher, Mayra Cardi, que o acusou de ser abusivo e um traidor compulsivo, apareceu em seu perfil no Instagram para agradecer pelo ano que se encerrou.

“Que é um ano pra nunca ser esquecido, pra ser lembrado pra sempre! Quem não conseguiu entender a mensagem que esse ano trouxe pra cada um de nós, sinceramente não sei quando essas pessoas terão uma nova oportunidade pra entender. Eu agradeço demais a Deus por chegar até aqui com saúde, por ter as pessoas que amo ao meu lado e por ter aprendido tanto diante de todas as situações pessoais que eu vivi nesse ano. Elas me fizeram acordar e perceber a mensagem que eu precisava entender pra me transformar de uma vez por todas”, avaliou ele.

“A vida tá aí pra isso, pra gente aprender, se reinventar e evoluir cada dia mais! Um feliz ano novo para todos vocês e antes de terminar essa legenda, eu não posso deixar de pedir perdão a todas as pessoas que gostam de mim e que de alguma forma eu decepcionei ou magoei esse ano, principalmente a mãe da minha filha. Perdão mais uma vez!”, completou.

