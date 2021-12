Após polêmica, 'The Voice' veta participação de MC Livinho e funkeiro convoca boicote

MC Livinho não irá mais participar da final do The Voice Brasil (TV Globo), que acontece na noite desta quinta-feira, 21. Conforme o colunista Leo Dias, do Jornal "O Dia", a Rede Globo não quis explicar o motivo do cancelamento, mas especula-se que a decisão foi tomada após um vídeo, que circula pela internet, em que Livinho aparece enforcando um fã, durante um show.

O funkeiro foi convocado pelo programa para se apresentar com Ivete Sangalo, com quem gravou a música "Cheguei Pra Te Amar".

Revoltado, o MC confirmou no Instagram que não irá mais participar do programa e pediu para os fãs e seguidores não assistirem ao reality musical. Ele ainda informou que no momento irá realizar uma live ao vivo na mesma rede social, para boicotar o The Voice.

“Tô aqui pra falar pra todo mundo ficar sintonizado em casa porque eu também vou estar. Não vai ter p*rra de The Voice nenhum. Não assistam”, declarou o funkeiro.

