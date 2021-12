Após polêmica, Luan Santana boicota programas da Rede Record

Parece que o cantor Luan Santana não gostou muito da nota de duplo sentido publicada por Fabíola Reipert em seu blog, no site da R7. Após ficar sabendo da postagem que a colunista fez sobre a viagem que Luan realizou com alguns amigos para os Estados Unidos, o cantor decidiu vetar todas as relações com a Rede Record, emissora onde a jornalista comanda um quadro de fofocas nos programas "Balanço Geral" e o "Hora da Venenosa"

Segundo informações da Folha de São Paulo, a equipe do sertanejo teria enviado uma carta para a Record informando sobre a decisão do cantor. "A partir de hoje, nosso artista não faz mais programas de televisão da Record, até que aí, nessa empresa que tanto respeitamos, a dignidade venha antes da audiência", acrescentaram. Também no comunicado, a equipe do artista aproveitou para criticar o trabalho de Fabíola: "Ficou acordado que Fabíola Reipert passaria a exercer o papel que cabe a todo bom e ético jornalista, que é o de apurar toda e qualquer informação relacionada ao nosso artista, para que assim parasse de espalhar MENTIRAS a respeito de Luan Santana". A carta ainda pede, para Rede Record, que a jornalista não cite o nome do cantor em seus programas e no blog.

Entenda o caso

Nesta quinta-feira, 29, a jornalista Fabíola Reipert publicou em sua coluna do R7 que o cantor teria viajado para os Estados Unidos na companhia de seu ex-personal, Gutão. O texto deixa a entender que havia um caso entre o cantor e seu professor de ginástica.

Nooooois poovo! @universalorlando #universalmoments Uma foto publicada por Luan Santana (@luansantana) em Set 19, 2016 às 8:38 PDT

