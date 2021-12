Após polêmica, Deborah nega dieta na gravidez

A atriz Deborah Secco causou polêmica após revelar que fez dieta radical durante gravidez e chegou a ficar 23 horas sem comer. Ela disse ainda que a intenção era não engordar muito. A declaração foi dada em entrevista a uma revista.

Mas após a repercussão das suas declarações, a atriz voltou atrás e disse que não fez a dieta durante a gravidez. De acordo com Deborah, ela não se preocupou em engordar na gestação, quando ficou 22 kg mais pesada.

Dieta

"Chama-se jejum intermitente, uma dieta low carb e high fat. Foi prescrita pela minha nutricionista, a Fernanda Muller, quando eu estava com SEIS meses de gravidez. Já tinha engordado 19kg e precisava de uma dieta sem restrição calórica. Então, eu basicamente podia comer até ficar saciada. E olha que eu tinha muita fome! Foi graças à dieta que não engordei 40kg, porque é o que aconteceria...", tinha dito na dieta.

"Quando eu chegava no estágio de fome, comia seis bifes com queijo, quatro ovos, bacon... daí só sentia fome 10 horas depois. Quanto mais gordura, mais tempo entre as refeições. Quando quis secar, cheguei a comer de 23 em 23 horas!".

Depois das revelações, a atriz foi muito criticada, inclusive pela apresentadora Luisa Mell, que também é mãe e discordou da atitude de Debora. "Sou uma pessoa que não consigo me calar diante de barbaridades como esta! Deborah Secco é uma grande atriz. Mas suas declarações sobre boa forma durante a gravidez e pós parto têm me deixado horrorizada e preocupada", escreveu no Instagram.

adblock ativo