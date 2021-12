Após nu na TV, "Playboy" quer novo ensaio com Carol Castro

Após a repercussão das cenas de nudez na novela "Velho Chico", Carol Castro foi sondada pela revista "Playboy". A publicação quer fazer um novo ensaio nu com a atriz, de 32 anos, de acordo com o jornal Extra. Carol Castro já tirou a roupa para as lentes da "Playboy" na edição de aniversário da revista em 2008.

Um dos novos donos da publicação, André Sanseverino, aproveitou um evento de uma marca de carro para fazer o convite informal. Ele chegou a tirar uma foto junto com Carol no evento.

Por enquanto, a atriz não está convencida a fazer o ensaio nu. De acordo com a assessoria de imprensa dela, Carol disse que, por ora, não tem interesse em estampar a capa da "Playboy". Ela também ressaltou que não há um convite formal da revista.

