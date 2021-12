Após negar romance, Gabi Martins e Tierry viajam juntos para Morro de São Paulo

Mesmo negando diversas vezes que estão vivendo um romance, Gabi Martins e o cantor Tierry estão curtindo uma viagem à Bahia. Eles estão hospedados em uma pousada em Morro de São Paulo, e nas redes sociais, mostraram que estão bem íntimos um do outro.

Em seu Instagram, Gabi postou nos stories vídeos do sertanejo cantando ‘Rita’, seu hit de sucesso. Em outro momento, ela surgiu no mesmo quarto que o músico, e também apareceu brincando com Kevi Jonny, hospedado no quarto ao lado. Ela perguntou para o amigo se ele estava solteiro e foi possível ver que Tierry estava sentando ao seu lado.

Na noite deste domingo, 27, o perfil ‘Gossip do Dia’, do Instagram, publicou um flagrante do ‘casal’ andando de mãos dadas pelas ruas baianas. Segundo a página, eles estavam em clima de romance.

Os rumores sobre um provável envolvimento entre a loira e o famoso, surgiram após supostos prints de uma conversa entre eles vazarem na web, logo que hackearam o celular da mãe da ex-sister.

No último dia 20, Gabi e Tierry lançaram juntos a música "Prints". A letra da canção faz referência à situação polêmica a qual estão envolvidos. "E os prints não são verdadeiros, só a parte da nossa paixão. Não foi traição, não, não foi traição", diz a letra da música.

