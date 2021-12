Após morte do artista, viúva de baterista do Lagum anuncia gravidez

Ellem Cassim, viúva do baterista da banda Lagum, Tio Wilson, anunciou na terça-feira, 6, em suas redes sociais que está grávida do artista, isto é, um presente que ele deixou, antes de falecer.

“Titios e Titias, muito prazer! Mamãe ainda não sabe se sou a Bárbara, como o papai queria pra chamar de tigresa ou se sou o José, como ela quer, pra eu ser igual ao meu papai, usar pochete e meia na canela”, contou.

O baterista chegou a receber a notícia da gravidez e acompanhar os primeiros meses da gestação.

“A verdade, é que eles me queriam com muita saúde e aqui estou… crescendo pra devolver o sentido da vida pra mamãe. Pra lembrar todos os dias o tamanho do amor de Deus por ela e que juntos vamos seguir em frente e lembrar do papai todos os dias!”, enfatizou.

O músico Tio Wilson, nome artístico de Breno Braga, faleceu no dia 12 de setembro, aos 34 anos após uma parada cardiorrespiratória entre durante um show no formato drive-in.

O artista foi homenageado no último lançamento da banda, ‘Ninguém Me Ensinou’, um clipe que conta com áudios e vídeos antigos do músico, além da participação da família e de amigos.

