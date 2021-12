Após festa de Carlinhos Maia, Mileide Mihaile revela que está com Covid-19

Após marcar presença na festa de Carlinhos Maia nos últimos dias, Mileide Mihaile usou seu perfil no Instagram para revelar que testou positivo para Covid-19, segundo informações da revista Caras.

"Hoje infelizmente não vou poder ceiar com a minha família. Sei que muitos fãs estão me perguntando onde estou, os detalhes do Natal. Infelizmente testei positivo para a Covid-19, estou me resguardando", disse a ex de Safadão, que está cumprindo o isolamento em seu quarto.

Em seguida, a artista contou que está bem e sendo super bem assistida: "o importante é que estou me sentindo muito bem, estou super assistida, bem cuidada, mas isolada. Então infelizmente nesse Natal vou sentir o amor de longe e pelo vidrinho da minha varanda. Estamos todos bem, vou mandando notícias todos os dias", encerrou.

