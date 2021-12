Após estada em SPA, Preta Gil faz selfie de biquíni

Depois de passar alguns dias no SPA, a cantora Preta Gil, de 41 anos, postou uma foto de biquíni em seu perfil no Snapchat. A foto foi feita durante viagem para segunda lua de mel com Rodrigo Godoy.

Preta Gil e o marido estão comemorando um ano de casamento ou Bodas de Papel como ela mesmo lembrou nas redes sociais. "Bodas de Papel !!! Que Deus continue nos abençoando e protegendo !!! Te amo, Rodrigo Godoy", declarou a artista.

Os pombinhos curtem o dia em Trancoso, na Bahia.

