Após eleição, Alexandre Frota e filho discutem nas redes sociais

Mayã Frota, de 18 anos, filho de Alexandre Frota, usou as redes sociais para desabafar e demonstrar sua indignação após o pai ser eleito como Deputado Federal do estado de São Paulo neste domingo, 7.

Na publicação o rapaz cita que o pai quis abortá-lo e apesar de registrar o filho nunca conviveu com ele e defende a família tradicional brasileira. "Eu sou filho de um ex-ator pornô, ex-viciado em cocaína, que defende a família mas queria me abortar" escreveu o jovem. Mayã ainda solicitou a seus seguidores que marcassem Alexandre para que ele visse a publicação, pois o bloqueou.

Eu sou filho de um ex ator porno, ex viciado em cocaina, que defende a familia mas queria me abortar. Como ele virou atual deputado federal de sao paulo, nao sei — Mayãzito sensato (@mayafrota) 8 de outubro de 2018

Alexandre Frota também utilizou as redes sociais para responder o rapaz a quem definiu como parte de uma "geração revoltadinha" e questionou porque só agora, após ser eleito, o filho apareceu. "Você teve 18 anos para me perguntar e só agora aparece? E respondendo a sua última dúvida, como me tornei Deputado Federal? Bom, tive 155 mil votos, reflexo de um trabalho sério, de superação e de vontade", respondeu o deputado.

