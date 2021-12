Após Ed Sheeran deixar o Twitter, Lady Gaga sai em sua defesa

Um dos motivos pelos quais Ed Sheeran apagou sua conta no Twitter foram as ofensas dos fãs de Lady Gaga. Em entrevista ao The Sun, o cantor disse que os fãs da cantora encararam um tuíte dele como uma ataque contra ela. Sheeran teria dito que não usa playback em seus shows e os fãs de Gaga entenderam como uma crítica a cantora. "Os fãs da Lady Gaga leram isso e encararam como uma crítica. O Twitter é propício para esse tipo de coisa, as pessoas assumem algo como verdade e logo começam a invadir o perfil das vítimas com negatividade", disse o cantor.

Após as declarações, Gaga saiu em defesa de Ed Sheeran. Ela postou uma foto com o amigo no Instagram e disse que ele é um artista incrível e talentoso. "Eu queria que todas as pessoas na internet fossem positivas e amáveis e criassem uma comunidade online que fosse gentil e empoderadora, não odiosa e maldosa", escreveu a cantora.

"Não há motivo para diminuir um cantor só porque ele está no topo. Se esforcem mais para serem gentis. Esse deveria ser seu principal dever da humanidade", complementou Gaga, que é conhecida por combater casos de bullying, tanto online quanto na vida real. Desde 2012 ela tem a instituição Born This Way Foundation, que se compromete a ajudar jovens.

What an incredible talented artist I LOVE ED @teddysphotos deserves all our love and respect like all humans do. I wish all people on the internet would be positive and loving and apart of creating an online community that is kind and empowering, not hateful and mean. No reason to tear down an artist simply because they are on top. Work harder to be kinder everybody. That should be your first duty to humanity.

