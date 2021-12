Após depressão, Whindersson Nunes cancela shows nos EUA para evitar desgaste

Cerca de nove meses após assumir publicamente que estava enfrentando uma depressão, o youtuber e humorista Whindersson Nunes e sua equipe decidiram cancelar alguns shows, marcados entre as datas de 29 de fevereiro e 22 de março, que seriam realizados nos Estados Unidos.

De acordo com informações da coluna de Leo Dias no Uol, o cancelamento foi feito para preservar o humorista e evitar o desgaste emocional do artista. Entretanto, segundo Leo Dias, há quem fale que os shows em Sacramento, San José e Los Angeles foram cancelados devido à baixa procura por ingressos.

“Esse desgaste físico dos últimos dias prejudicou sua voz e a Non Stop, empresa que gerencia a carreira do Whindersson, optou por realizar um ajuste de agenda e logística, para não sobrecarregar o artista com novos trabalhos”, explicou a assessora de imprensa de Whindersson Nunes.

“A turnê dos EUA será longa, com duração de um mês. Foram cancelados cinco shows para que o artista tenha mais dias de folga e se recupere totalmente, cumprindo os demais compromissos”, completou.

