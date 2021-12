Após criticar nordestinos, Susana Vieira bloqueia conta em rede social

Após sofrer uma enxurrada de críticas e comentários negativos acerca de suas declarações dadas durante um evento de artistas em apoio ao juiz Sérgio Moro, a atriz Susana Vieira decidiu tornar privada sua conta no Instagram, ou seja, apenas quem já a segue pode ter acesso às suas postagens.

"Eu acho que as pessoas do Norte e do Nordeste não têm conhecimento do que está sendo feito aqui. Tem que espalhar isso para o Brasil", disse a atriz em entrevista ao jornal Gazeta do Povo, referindo-se ao trabalho realizado pela Lava-Jato.

A operação vem sendo realizada na sede da Justiça Federal de Curitiba, cidade que fez questão de exaltar: "Uma das capitais mais adiantadas do Brasil, em civilidade, educação, limpeza [...]".

A declaração gerou polêmica e inúmeras críticas nas redes sociais, inclusive de um de seus colegas na dramaturgia da Globo, o ator José de Abreu.

