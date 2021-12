Após causar ciúmes em Ivete, mulher diz que posaria nua

A baiana que provocou ciúmes em Ivete Sangalo, no último dia 1º, durante um show em Guarajuba, no litoral baiano, está querendo aproveitar os quinze minutos de fama. Depois de todo o burburinho, a loira já declarou que aceitaria posar nua.

Em entrevista ao jornal "Extra", Carla Verde, 36 anos, chegou a dizer que acha que tem corpo para sair nas páginas de uma revista masculina. "Se fosse ajudar a arrumar a minha vida, posaria nua. Tenho corpo para isso", declarou.

Mesmo sem provas de que estava mesmo no camarote, Carla, que é viúva e mãe de dois filhos, disse que depois de ter causado ciúmes na cantora ficou com medo do que poderia acontecer e decidiu sair da festa.

"Temi pela minha integridade. Cheio de fãs dela lá. Achei violento e fora de propósito aquilo. Se eu quisesse dar papo, ia render com ele. Sou bonita, chamo atenção. Se Joelma foi traída bem debaixo do nariz dela, e até Gisele Bündchen, por que Ivete não seria?", questionou.

Ainda na publicação, Carla afirma que não imaginava ser tratada daquela maneira pela artista, já que gosta muito de seu trabalho. "Sou fã da Ivete, fui assisti-la. Não esperava ser tratada daquela maneira".

adblock ativo