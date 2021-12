Após briga, Toni Garrido ameaça deixar o Cidade Negra, diz colunista

Toni Garrido, vocalista do Cidade Negra, está pretendendo deixar o grupo. Motivo? O artista teria brigado com o baterista da banda por causa de um áudio de WhatsApp, segundo a coluna de Léo Dias, do jornal "O Dia".

Conforme a publicação, no áudio, que chegou por engano no telefone de Toni, Lázaro falava mal do colega da banda. Irritado com os insultos que ouviu, o cantor brigou feio com o músico.

Dias ainda afirma que, após a confusão, Toni declarou a amigos próximos que vai deixar o grupo. Procurado, o empresário do Cidade Negra, Alexandre Santos, alegou que não podia responder pelo vocalista, segundo a coluna.

Até o momento, Toni Garrido ainda não se pronunciou sobre o assunto.

adblock ativo