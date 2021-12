Após beijo na Dança dos Famosos, ator posta foto com esposa

Igor Rickli postou uma foto aos beijos com a esposa, Aline Wirley, na tarde desta segunda-feira, 24, um dia após protagonizar bejar a bailarina Suellem Morimoto no quadro Dança dos Famosos, do Domingão do Faustão. ""Sobre beijos e 'beijos'", escreveu na legenda.

A foto romântica encantou os seguidores do ator. "Beijo de amor. Isso que vale", escreveu uma. "Que casal lindo!", postou outra. Igor já havia dito mais cedo que o beijo no programa foi com o consentimento de Aline.

