Após BBB 17, Elettra toma banho nua com affair em reality britânico

Após "causar" no programa Big Brother Brasil 17 (TV Globo), onde deixou os participantes Daniel e Ilmar encantados, Elettra Lamborghini mostrou que não perde tempo. Ela, que já engatou um romance com o participante Marty McKenna, no reality britânico "Geordie Shore", protagonizou um banho quente com o parceiro, onde os dois aparecem completamente pelados.

O casal também já havia trocado beijos quentes, com direito a banho de vodka. Durante uma festa com outros confinados da casa, Marty ainda pediu que Elettra beijasse a ex-namorada dele, Sarah Goodhart. Ela, que já deixou claro que também sente atrações por mulheres, prontamente atendeu ao pedido do namorado.

Elettra e Marty tomanho banho com vodka (Reprodução | Geordie Shore)

Elettra dando selinho na ex-namorada do affair Marty (Reprodução | Geordie Shore)

