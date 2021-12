Após assalto, Kim Kardashian quer contratar dublê, diz site

Depois de passar por apuros, na madrugada de segunda-feira, dia 3, quando foi feita de refém durante um assalto, a socialite Kim Kardashian vem reforçando a cada dia sua segurança.

Segundo a mídia americana "Page Six", coluna do "New York Post", Kim foi aconselhada por sua nova equipe de segurança a contratar uma dublê e assim confundir possíveis assaltantes.

Ainda de acordo com o tablóide inglês, ela também montou uma equipe especial para os seus filhos North e Saint West .

"O maior medo de Kim é que as crianças sejam sequestradas. Antes ela não queria gastar com seguranças armados, mas agora ela entende que a família precisa de proteção durante 24 horas", contou uma testemunha próxima a ela.

