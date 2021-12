Após apontar culpado pelas mortes da covid-19, Lucas Penteado perde seguidores

Após Lucas Penteado apontar culpado para as mais de 500 mil mortes da covid-19 no Brasil, o ator afirmou nesta segunda-feira, 21, ter perdido mais de 100 mil seguidores no Instagram. Ele chegou a questionar o ocorrido, ao perguntar se vidas não importam.

"Perdi mais de 100 mil seguidores no Instagram por reclamar do número de mortos no nosso país. Não entendi! A vida dessas pessoas não importa? (...) Não é questão de ideologia, é questão de vidas", disse o ex-BBB no Twitter.

Perdi mais de 100 mil seguidores no Instagram por reclamar do número de mortos no nosso país. Não entendi! A vida dessas pessoas não importa? — Lucas Penteado (@lucaspenteado) June 21, 2021

Não é questão de ideologia, é questão de VIDAS. — Lucas Penteado (@lucaspenteado) June 21, 2021

No post em que o ator se refere, ele criticou a atual situação política: "Mais de 500 mil mortos e isso tudo é culpa da irresponsabilidade de uma única pessoa", disse.

Com a marca de óbitos atingida em razão do coronavírus, outros famosos se manifestaram nas redes sociais, como Ivete Sangalo, Anitta, Felipe Neto, Juliette e Gilberto.

