Após agressão, Mulher Moranguinho cogita reatar casamento com Naldo

Ellen Cardoso, a Mulher Moranguinho, planeja reatar com Naldo Benny em breve, segundo informações do portal "Extra". Conforme a publicação, mesmo após a violência doméstica, pessoas próximas ao ex-casal revelaram que ela cogita voltar com o cantor por conta da saudade que a filha sente do pai.

>> Ex-mulher de Naldo afirma na TV que era agredida na frente do filho

>> Naldo posta vídeo pedindo perdão após ser preso por agressão à mulher

Por ordem da justiça, Naldo está proibido de se aproximar de Moranguinho, até mesmo pela internet. Ele chegou a procurar um retiro espiritual e agora faz sessões semanais com psicólogos e psiquiatras.

Já Ellen está vivendo com os filhos e os pais em São Paulo. Ainda de acordo com o Extra, ela também acredita que Naldo está disposto a mudar.

Entenda o caso

Naldo foi preso no dia 6 de dezembro, quando foi denunciado pela ex-mulher Ellen Cardoso. Ela declarou em depoimento que, durante uma briga, o cantor teria lhe agredido com socos, chutes e puxões de cabelo, além de confessar que as agressões por parte dele já ocorrem há sete anos, desde antes do casamento, e seriam motivadas por ciúmes.

Ao chegar à casa onde os dois moravam para cumprir um mandado de busca e apreensão, a polícia encontrou uma pistola não registrada. O cantor chegou a ser detido por porte ilegal de arma, mas pagou fiança e foi liberado.

adblock ativo