Após acusações de assédio, José Mayer perde papel em novela

A carreira de José Mayer já começou a sofrer impactos após ter sido acusado de assédio sexual por uma figurinista da TV Globo.

De acordo com o colunista Fernando Oliveira, do F5 (Folha de S. Paulo), o ator, que já estava reservado por Aguinaldo Silva para a novela "O Sétimo Guardião", deverá ficar fora da trama.

A justificativa da emissora é que o afastamento do ator será importante para descansar a imagem dele. Em nota, José Mayer negou todas as acusações.

"As palavras e atitudes que me atribuíram são próprias do machismo e da misoginia do personagem Tião Bezerra (que ele interpretou na novela "A Lei do Amor"), não são minhas", contou o ator.

A TV Globo disse que "todas as questões serão apuradas com rigor, ouvindo todos os envolvidos, em busca da verdade".

