Após acidente, filho de Bonner e Fátima volta para casa

Depois de ter sofrido um acidente de carro em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, quando voltava do Réveillon em Búzios, Vinícius Bonemer já se encontra em casa. Ele, que é filhos dos jornalistas Fátima Bernardes e William Bonner, sofreu o acidente na manhã desta terça-feira, 3.

Segundo a assessoria de imprensa da TV Globo, a saúde de Vinícius é estável. Por conta do acidente do filho, Bonner não apresentou o Jornal Nacional na noite desta terça-feira, 3, e também se ausentará nesta quarta-feira, 4. Já Fátima se encontra de férias do programa "Encontro".

