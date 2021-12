Apontado como affair de Anitta, Hamilton posta música da brasileira em rede social

O piloto Lewis Hamilton, apontado como affair de Anitta, publicou neste domingo, 21, no stories do Instagram, a nova música da funkeira, intitulada "Switch". A canção foi feita em parceria com a australiana Iggy Azalea.

De acordo com o "Uol", Anitta e Hamilton sempre tiveram uma relação de amizade intensa e já foram vistos mais de uma vez juntos.

Um dia antes do Grande Prêmio do Brasil, por exemplo, que aconteceu em novembro do ano passado, a cantora esteve com o piloto no hotel em que ele estava hospedado.

Porém, esta não foi a primeira vez que eles foram vistos juntos. Em janeiro deste ano, os dois também foram flagrados por fãs no México.

