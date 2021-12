Apontada como pivô de separação, Larissa Bonesi nega envolvimento com Caio Castro

A atriz e modelo brasileira Larissa Bonesi, que é estrela de filmes indianos na plataforma Netflix, negou ser o pivô da separação de Caio Castro e Grazi Massafera. Em entrevista ao colunista Léo Dias, que foi quem noticiou que ela estaria envolvida com o ator, a estrela de 31 anos desmentiu as informações.

Larissa contou que se envolveu com Caio quando tinha entre 24 e 25 anos e que o romance durou pouco tenso, apesar de intenso. "A gente teve uma época, um tempo muito bom. Ele foi uma pessoa muito especial pra mim. Foi coisa de meses, acho que um, dois meses. Ele foi um amor marcante na minha vida. Hoje, por ele ser meu amigo, vejo ele uma pessoa muito especial. Foi uma pessoa num momento muito especial da minha vida. Foi um amor muito forte, mesmo que durou pouco tempo", declarou ela.

A atriz disse que ficou assustada com os boatos de que seria a culpada pelo fim do namoro de Caio e Grazi. "Eu não fui a pivô. Eu não tenho nada. Eu estava arrumando a minha mala e vi: 'pivô da sepração. [Pensei] 'Ele se separou?'. 'Meu Deus, o que está acontecendo?'. Jamais, nunca na minha vida seriia pivô da separação de uma pessoa ou me colocaria numa situação dessa. Na hora que vi, comecei a chorar", recordou.

