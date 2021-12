Apontada como affair de Brad, atriz diz que está grávida

A atriz Marion Cotillard, que é apontada como pivô da separação do casal Angelina Jolie e Brad Pitt, afirmou que estaria grávida do namorado Guilaume Canet, segundo o tabloide inglês 'Mirror'. Marion estaria esperando o segundo filho.

Juntos há 9 anos, a atriz e Guilaume têm um filho chamado Marcel, de 5 anos de idade.

Marion informou também que estaria muito triste com as acusações e os ataques nas redes sociais em relação ao fim do casamento de Angelina e Pitt, que estavam juntos há 12 anos.

Em entrevistas a outros sites, fontes ligadas à família de Marion contaram que o casal estaria muito feliz com a notícia do novo filho e essas alegações não serão bem-vindas no momento.

"Tudo o que ela quer fazer é desfrutar do momento com Guillaume e seu menino", comentou a fonte, acrescentando que "as afirmações de que ela está traindo Guillaume com Brad vai deixá-la absolutamente devastada".

adblock ativo