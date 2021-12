Aos 75 anos de idade, Pelé vai se casar pela terceira vez

A semana é especial para Pelé. O "Rei do Futebol" vai se casar com a empresária Marcia Cibele Aoki no dia 9 de julho, próximo sábado, em uma celebração reservada e restrita aos familiares. Aos 75 anos, Pelé vai se casar pela terceira vez e disse que finalmente encontrou o seu "amor definitivo".

O casal se conheceu na década de 80, durante uma festa em Nova York, nos Estados Unidos, e começou a namorar em 2010, após um reencontro inusitado dentro de um elevador do prédio onde moravam na Alameda Jaú, em São Paulo. Em 2012, Pelé apresentou Márcia como sua "namorada oficial" no Golden Foot, que aconteceu em Mônaco. Desde então, ele a leva a todas festas e eventos para os quais é convidado.

Antes de Márcia, o maior jogador da história do futebol já foi casado duas vezes. A primeira foi com Rosimeri Cholbi, com quem teve três filhos - Edinho, Jennifer e Kelly - e com a cantora gospel Assíria Nascimento, mãe dos gêmeos Joshua e Celeste. Além disso, ele namorou algumas famosas, como, por exemplo, a apresentadora Xuxa Meneghel na década de 80.

adblock ativo