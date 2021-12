Aos 43 anos, Eliana anuncia noivado e gravidez de segundo filho

A apresentadora Eliana, de 43 anos, anunciou neste domingo, 2, no final do programa "Programa Eliana" (SBT), que está grávida do segundo filho e noiva de Adriano Ricco, com quem a loira tem um relacionamento de 2 anos.

"Depois de dois anos de relacionamento, ganhamos um presente lindo, essa gravidez tão desejada e sonhada. Só posso agradecer profundamente a Deus por me fazer mãe, novamente, depois dos 40. O Arthur, que está radiante, que estava me pedindo há muito tempo, vai ganhar uma irmãzinha, sim", comemorou.

A apresentadora também compartilhou a boa notícia em seu perfil do Instagram. "Noivos, grávidos e felizes", escreveu ela na legenda, completando com as #mamaedemenina #papaidemenina.

Noivos, grávidos e felizes💕. #mamaedemenina #papaidemenina #🎀 Uma publicação compartilhada por Eliana Michaelichen (@eliana) em Abr 2, 2017 às 3:10 PDT

