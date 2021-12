Aos 36 anos, Taís Araújo posa nua para revista

Taís Araújo é a aposta da edição de agosto da revista "Trip". Aos 36 anos e mãe de dois filhos com o ator baiano Lázaro Ramos, ela posou apenas com um lençol enrolado em seu corpo para as lentes do fotógrafo J.R. Duran.

Em entrevista à publicação, a atriz contou que seu padrão de corpo perfeito é diferente. "A idade me fez gostar de ter bunda e detestar ser magrela", revelou.

Primeira protagonista negra da televisão brasileira, na novela "Da Cor do Pecado", em 2004, Taís comentou a questão racial no país. "Fui conquistando meu espaço com diplomacia. E sem essa de coitadinha. Eu sou negra, tinha consciência do país onde nasci", declarou.

Vale lembrar também, que Taís também foi a primeira atriz negra a interpretar uma Helena das novelas do autor Manoel Carlos, em "Viver a Vida".

Taís em pose sensual (Foto: Divulgação | J.R. Duran | Revista Trip)

adblock ativo