Aos 30 anos, ator Felipe Titto é internado após sofrer infarto

O ator Felipe Titto deu entrada no Hospital São Luiz, em São Paulo, após sofrer um infarto neste domingo, 22. Apesar do susto, ele, por redes sociais, tranquilizou os fãs. A mulher do artista, Mel Martinez, acompanhou o marido até o hospital após ele sentir fortes dores no peito e formigamento no braço esquerdo. Ao passar por exames, foi constatado que o ator teria sofrido um infarto.

Ao site Ego, a assessoria do ator contou que ele passaria a noite do domingo no hospital e que, nesta segunda-feira, 23, ele passaria por novos exames. "Mas continua bem. Tanto que já está em uma unidade semi-intensiva", informou a assessoria de Felipe.

Felipe Titto, atualmente com 30 anos, sentiu-se mal há alguns dias e as primeiras suspeitas eram de que o ator poderia ter contraído dengue. Entretanto, a assessoria dele disse que ainda não há confirmações se a suposta doença teria contribuído para o infarto.

Em sua conta no Instagram, o ator postou um vídeo para tranquilizar os fãs. Na filmagem, ele contou que se sente bem e que a suspeita de dengue ou alguma outra virose pode ter contribuído para o infarto no miocárdio.

Ainda no vídeo, legendado com a frase "To vivão!!", o ator agradeceu e ainda brincou: "Obrigado pelo carinho de todo mundo que mandou mensagem. Mas podem ficar tranquilos. E os que não gostam de mim, pode chorar, por que eu continuo vivão".

To vivão!! #SegueOBaile Um vídeo publicado por Felipe titto (@felipetitto) em Jan 22, 2017 às 3:17 PST

