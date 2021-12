Anúncio de Luan Santana sobre heavy metal era campanha publicitária

Inspirado pelos shows do FDS, resolvi abrir meu novo projeto pra vocês. Sabem que nesta turnê estou comemorando 10 anos de carreira no sertanejo, né? Esse amor de vocês é bom demais, mas tem uma hora que a gente sente algo aqui dentro e precisa mudar, arriscar... e adivinhem? Essa hora chegou. Por isso, decidi que a partir de hoje vou me dedicar de corpo e alma ao estilo que eu realmente amo, o heavy metal. Keep rocking, babies! #LuanDoMetal

