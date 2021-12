O ator Antônio Fagundes esclareceu que não é ele o homem que aparecia em vídeo sendo agredido em um posto de combustível em São Paulo. Na filmagem, dois homens discutem, quando um deles (de cabelos brancos e embriagado) é agredido com dois tapas no rosto por um outro homem mais novo.

Alguns blogs noticiaram na manhã desta quinta-feira, 17, que o homem agredido seria o ator, que desmentiu a informação por meio dos stories de seu Instagram.

Antônio Fagundes desmente que é o homem agredido em posto

Segundo o site Extra, Fagundes e a mulher dele, Alexandra Martins, afirmaram que souberam do vídeo nas primeiras horas do dia. "Acabamos de descobrir essa confusão! Não foi a primeira nem será a última fake news envolvendo o Antonio. Dá para ver claramente que não é ele”, ressalta Alexandra, que acrescentou que eles vão tomar as medidas cabíveis.

