Antônia Fontenelle lamenta 3 anos da morte de Marcos Paulo

Antônia Fontenelle, viúva de Marcos Paulo, usou o Instagram nesta quarta-feira, 11, para lamentar os três anos da morte do ator e diretor. Ela foi casada durante seis anos com Marcos Paulo.

"Hoje completam 3 anos do seu falecimento. Completam 3 anos de uma grande perda, pra mim, pro Brasil e para seus amigos. Completam 3 anos de descaso para com você e para com que deveria ser o certo. Mas uma coisa é fato. O tempo é o Sr. da razão. Que Deus te ilumine, a vc minha eterna gratidão. #saudades", escreveu a loira, que é noiva de Jonathan Costa.

