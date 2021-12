Antônia Fontenelle e Jonathan Costa se casam

A apresentadora Antônia Fontenelle, de 42 anos, se casou neste sábado, 12, com o empresário Jonathan Costa, de 21. A cerimônia aconteceu no Museu de Arte Moderna no Parque do Flamengo, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Quem levou a noiva até o altar foi o único filho dela, Samuel. Já Jonathan foi acompanhado pela mãe.

O casamento, que, segundo o site Ego, está avaliado em R$ 500 mil, foi inspirado na realeza e contou com a presença de alguns famosos como Thammy Miranda, que é um dos padrinhos. A festa fica por conta do funkeiro Neho do Borel, que se apresenta para os convidados e familiares dos noivos.

Fontenelle escolheu um vestido do estilista Lucas Anderi e usou cerca de R$ 200 mil rm joias com mais de 20k em brilhantes e ouro branco.

Confira algumas fotos do evento:

#deslumbrante @ladyfontenelle e o querido @jonathancostaoficial #felicidades #mais #amor #vestido #lucasanderi #atelierlucasanderi Uma foto publicada por Snapchat: lucasanderi (@lucasanderi) em Dez 12, 2015 às 4:04 PST

#vestido #lucasanderi @ladyfontenelle #atelierlucasanderi Uma foto publicada por Snapchat: lucasanderi (@lucasanderi) em Dez 12, 2015 às 3:40 PST

@ladyfontenelle #vestido #lucasanderi #atelierlucasanderi Uma foto publicada por Snapchat: lucasanderi (@lucasanderi) em Dez 12, 2015 às 3:38 PST

Horas antes de se casarem, os noivos usaram seus perfis no Instagram para trocar declarações. "E no meio de tanta gente chata eu encontrei você... Meu amor, casados ja estamos, ja somos, mas hoje é um dia especial, daqui a pouco reuniremos nossos amigos pra celebrar nossa união. Serei seu porto seguro, seu muro de arrimo, sua amiga, sua mulher... Te amo", escreveu Antônia. "É hoje, nosso dia, nossa hora, nossa eternidade!!Juntos, unidos, lutando um pelo outro!! Te amo demais sou grato a vida, a Deus por ter me presenteado você", disse Jonathan.

Confira:

É hoje, nosso dia, nossa hora, nossa eternidade!!Juntos, unidos, lutando um pelo outro!! Te amo demais sou grato a vida, a Deus por ter me presenteado você @ladyfontenelle. ❤️👰🏼👦🏻 #clãcosta Uma foto publicada por Jonathan Costa (@jonathancostaoficial) em Dez 12, 2015 às 10:52 PST

