Antonia Fontenelle dá à luz a Salvatore, seu primeiro filho com Jonathan Costa

Antonia Fontenelle e Jonathan Costa deram as boas vindas ao primeiro filho, Salvatore, nascido na última quinta-feira, 21, no Rio de Janeiro. O casal publicou a novidade nas redes sociais.

Horas antes, a apresentadora já havia dado a entender que o nascimento estava próximo, pois havia postado uma foto no Instagram dizendo: "estamos todos prontos e ansiosos pra lhe receber (sic)".

Costa foi quem deu a novidade primeiro. Em seu Instagram, ele postou uma imagem do recém-nascido, com a legenda: "Papai, mamãe e seus irmãos Maithe e Samuel nos te amamos com toda nossa força. Bem-vindo Don Salvatore!", escreveu.

Maithe, de 4 anos, é filha de Jonathan e Samuel, de 18 anos, é filho de Antonia com o ator Fernando Almeida, morto em 2004.

