Antonelli "causa" com foto de costas nuas e vestido vermelho

Giovanna Antonelli, que costuma lançar moda com seus personagens nas novelas, arrancou elogios ao postar uma foto em seu Instagram, em que aparece com as costas nuas e um vestido vermelho.

"Obrigada Fernando Louza [fotógrafo de moda] por todo o carinho de sempre", escreveu a atriz na legenda da foto, sem dar maiores detalhes para onde seria a foto.

A imagem não demorou muito para "causar" entre seus seguidores. "Você é Diva meu bem!!!", disse uma fã.

"Você não tem limites? Perfeição te define!!", questionou outra.

Um seguidora ainda falou sobre a sensualidade da atriz, que está no ar no papel de Atena na novela "A Regra do Jogo" (Globo): "Muito linda @gioanto toda a sensualidade da mulher brasileira".

