Anitta vive affair com galã de "Velho Chico"

Parece que a cantora Anitta vai sair do zero a zero e começar a namorar muito em breve. De acordo com o colunista Léo Dias, do jornal "O dia", a moça está conhecendo o galã da novela "Velho Chico", Pablo Morais.

Recentemente, a cantora postou um vídeo na rede social Snap, onde aparece alguns cachorrinhos. Coincidentemente, o ator também postou vídeos de cachorrinhos. Ainda de acordo com Léo Dias, os cachorros que aparecem no Snap feito por Anitta são de Pablo, e os vídeos teriam sido feitos na casa do galã.

A assessoria de Anitta não costuma dar declarações sobre a vida pessoal da cantora, por isso não comentou o caso.

adblock ativo