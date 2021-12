Anitta vira meme após preenchimento labial

Após realizar um preenchimento labial e ficar com a boca inchada, a cantora Anitta acabou virando piada nas redes sociais, durante o fim de semana. O procedimento foi feito no último sábado, 19.

A aparência estranha dos lábios da artista chamou a atenção dos internautas e logo começaram a surgir memes, além de críticas ao visual novo.

Comentários como "está horrível" e "ela não precisava exagerar" circularam pelo Twitter e Instagram. Preocupada, uma fã chegou a perguntar se algum bicho havia picado a boca da cantora.

Que bicho picou a sua boca @Anitta?



Espero que esteja melhor!



Beijo — Juliana (@Julylsantos) 21 de março de 2016

Dia mais cheio que os beiço novo de Anitta — Loucas (@lucasbernard) 21 de março de 2016

Anitta foi naquele coletor de gritos do monstros S.A pic.twitter.com/9Y5LWvMcKy — Chato (@eicoisachata) 20 de março de 2016

Minha reação quando vi como ficou a boca da Anitta pic.twitter.com/HMddavqbSY — trouxa ️️ ️ ️ ️️ ️ ️ (@humvitu) 20 de março de 2016

vei qq aconteceu com a boca da anitta? ela beijou uma colmeia? — branco drama (@adreanu) 20 de março de 2016

Anitta ja virou ate um game e ngm sabia pic.twitter.com/xXdWInLEld — Natanael de Marmelo (@natanaelrodrigs) 20 de março de 2016

boca da anitta persegue pessoas na rua confira — luscas (@luscas) 20 de março de 2016

meu deus o que a Anitta fez com ela mesma? pic.twitter.com/sHJPCb0Jky — lucas ⚓️ (@pqpvoces) 20 de março de 2016

como a anitta ficou linda com preenchimento labial pic.twitter.com/AYTpTfA9B6 — mc vilsinho (@marconachos) 18 de março de 2016

Irritada com as críticas, Anitta usou seu perfil no Twitter para se defender das brincadeiras maldosas. "Eita, mas como tem gente chata no mundo, hein", escreveu.

Eita mas como tem gente chata no mundo hein — Anitta (@Anitta) 20 de março de 2016

adblock ativo