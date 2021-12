Anitta usa vestido com superdecote para apresentar programa no Multishow

Os looks da cantora Anitta sempre dão o que falar nas redes sociais. Para apresentar o programa "Música Boa Ao Vivo", do Multishow, exibido nesta terça-feira, dia 20, ela apostou em um vestido branco e surpreendeu com um decote profundo.

O vestido da marca C.Club tem mix de materiais e mangas compridas. Anitta postou fotos no Instagram e arrancou elogios dos seguidores.

Começamossss! Tá ligado no nosso programa? Hoje tem Marília Mendonça, Daniel e Henrique e Juliano. É o estouro do sertanejo, minha gente! Liga ai no @multishow pra curtir com a gente Uma foto publicada por euanitta 🎤 (@anitta) em Set 20, 2016 às 5:29 PDT

adblock ativo